5 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

Güzelyurt’ta da Güzelyurt Oteli ile Bostancı trafik ışıkları civarına orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09.00-14.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

