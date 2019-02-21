6 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
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Lapta bölgesinde bugün elektrik kesintileri olacak.
Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00-15:00 saatleri arasında; Lapta Aytoro Mahallesi ile Landroock Apartmanları ve civarının elektrik enerjisi kesik olacak.
Ayrıca alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 11:00- 16:00 saatleri arasında; Lapta Babil Bahçeleri’nin batısına elektrik verilemeyecek.
Etiketler : Lapta bölgesi, elektrik kesintileri
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