63'lük Nilüfer gençlere taş çıkarttı

6 3 yaşındaki ünlü şarkıcı Nilüfer, derin yırtmaçlı elbisesiyle ve fiziğiyle takipçilerini mest etti. Nilüfer'in, sosyal medya paylaşımına yorum yapan bir takipçisi, "Ben 23 yaşındayım böyle fiziğim yok." dedi.

Türkçe Pop müziğine yön veren isimlerinden olan ünlü şarkıcı Nilüfer, 63 yaşında olmasına rağmen fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı. Nilüfer'in derin yırtmaçlı paylaşımı takipçilerini mest etti.

GENÇ KIZLARA TAŞ ÇIKARTTI