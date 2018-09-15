15 EYLÜL GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Size yeni bir düşünce ve yaklaşım getirecek konulara açıksınız. Kendinizi geliştirebileceğiniz fırsatlar bulabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün ortaklı bir konu üzerinde düşünmek ve daha pozitif olmak gerekebilir. Yeniliklere açık olmaya gayret etmelisiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün konuşmalar ve karşılıklı konular dikkat çekiyor. Kimi zaman farklı tutumlarla da karşılaşabilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Oldukça hareketli ve meşgulsünüz. Ancak çalışkan ve gayretli olmanız da gerekebilir. Yabancılarla daha çok temas halinde olabilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Hayatın güzel yönlerine açık bir gündesiniz. Sevdiklerinizle ve çocuklarla daha olumlu zamanlar geçirebilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün evde hareketlilik ve meşguliyetler var. Yerleşime ait bir konu, ailevi konular harekete geçirici olabilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün yabancılarla kontak, görüşme ve yazışmalar için oldukça canlı geçebilir. Yeni düşüncelerle, haberlerle karşılaşabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün maddi konularda daha cömert olabilirsiniz. Parasal konular üzerinde daha fazla durabilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Ay burcunuzda ilerlerken sizin için önemli konular ve adımlar söz konusu olabilir. Fikirlerinizi daha çok yayabileceğiniz bir gündesiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün sizi duygusal açıdan bağlayabilen, hassas kılan konular olabilir. Sezgilerinize, duygularınıza daha çok kulak vermelisiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün arkadaşlar, gruplar ve gelecek beklentiler açısından oldukça hareketli bir gün olabilir. Çabalarınızı bir sonraki aşamaya taşıyabilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün oldukça meşgul ve fikirlerinizle de dikkat çekicisiniz. Sezgi ve düşüncelerinizle yaratıcı olabileceğiniz, sorumluluk alabileceğiniz durumlar var.