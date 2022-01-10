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713 pozitif vakaya rastlandı

713 pozitif vakaya rastlandı

713 pozitif vakaya rastlandı

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 29.765 olup, 713 pozitif vakaya rastlanmış, 350 kişi taburcu edilmiştir.

333 kişi Lefkoşa, 196 kişi Girne, 117 kişi Gazimağusa, 28 kişi Güzelyurt, 25 kişi İskele, 14 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

10 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 29.765

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 713

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 713

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 350

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.941.461

Toplam Vaka Sayısı: 42.415

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 36.259

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6013

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 51

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5946

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 145

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 16

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   3678

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 790
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 525

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6691

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 108371

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