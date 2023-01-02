75 Kilogram hint keneviri sahile vurdu!

Polis, açık denizlerden KKTC’nin farklı bölgelerindeki sahillere vuran hintkeneviri türü uyuşturucu maddelerin Polis Genel Müdürlüğü ekiplerinin bilgisi ve koordinesi ile sahillerden toplandığını açıkladı…

Polis, sahillerde paylaşılan görsellerdekine benzer cisimleri görenlerin en yakın polis karakoluna haber vermelerini istedi…

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Açık denizlerden KKTC’nin farklı bölgelerindeki sahillere vuran, kaynağı henüz tespit edilemeyen kalıp halinde getirilmiş “Hintkeneviri” türü uyuşturucu maddeler uzun zamandır Polis Genel Müdürlüğü ekiplerinin bilgisi ve koordinesi ile sahillerimizden toplanmaktadır.

18 Aralık 2022 – 01 Ocak 2023 tarihleri arasında, Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından tüm bölge sahillerinde yapılan kapsamlı aramalar neticesinde, bugüne değin sahillere vuran toplam 75 kilogram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

Sahillerde, benzeri cisimleri görenlerin bu nesnelere dokunmadan en yakın polis karakoluna haber vermeleri önem arz etmektedir”

BRT