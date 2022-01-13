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788 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi vefat etti

788 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi vefat etti

788 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi vefat etti

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.443   olup, 788 pozitif vakaya rastlanmış, 3 kişi vefat etmiş, 650  kişi taburcu edilmiştir.

353 kişi Lefkoşa, 182 kişi Girne, 182 kişi Gazimağusa, 23 kişi Güzelyurt, 31 kişi İskele, 17 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

13 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.443

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 788

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 788

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 650

Bugün Kaybedilen Hasta: 3

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.014.397

Toplam Vaka Sayısı: 44.926

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 37.571

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7209

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 7152

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 148

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   2700

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