8 BİN 700 STERLİN PARAYI CEBE İNDİRDİ

Lefkoşa’da birçok emlak şirketine ait evleri kiralayarak sahtekârlıkla para temin ettiği tespit edildikten sonra tutuklanan Ahmet Uğurlu Şanlıtürk aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Devrim DEMİR

Lefkoşa’da Aralık ayı içinde başka emlak şirketlerine ait evleri 3 ayrı öğrenciye kiralayarak sahtekârlıkla 8 bin 700 Sterlin para temin ettiği ortaya çıkan Ahmet Uğurlu Şanlıtürk şikâyet üzerine tutuklandı.

Yapılan sorgulamada işlediği suçu itiraf eden Şanlıtürk aleyhindeki soruşturma tamamlanırken, dün teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının davası görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak KKTC vatandaşı 2 kişinin imza edeceği 30’ar bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest kalmasına emir verdi.

Sahte emlakçı serbest

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Parlak, zanlı Ahmet Uğurlu Şanlıtürk’ün Lefkoşa’da 2016 yılı Aralık ayı içerisinde, başka emlak şirketlerine ait olan evleri, kendi sorumluluğunda olduğunu söyleyip sahte davranışta bulunduğunu anlattı.

Parlak, Şanlıtürk’ün Tınotenda Mutomba, Lusher Michelle Chideya ve Wendy Sibongile isimli kişilere konu evleri kiralayacağı beyanında bulunarak toplam 8 bin 700 Sterlin nakit parayı sahtekârlıkla temin ettiğini söyledi.

Yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Havadis