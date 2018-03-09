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8 MART ÇEKİLİŞİ YAPILDI

8 MART ÇEKİLİŞİ YAPILDI

İşte kazanan numaralar...

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Mart 2018 Devlet Piyangosu çekilişi gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 200.000 TL’lik büyük ikramiye “56723” numaralı bilete isabet etti.

18 Mart 2018 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 400.000 ve toplam ikramiye 724.100 TL olacak.Bilet fiyatı 15TL olarak yarından (9 Mart 2018) itibaren satışa sunulacak.

08.03.2018 Tarihli Çekiliş Sonuçları

200.000 TL İkramiye Kazanan Numara

56723  

10.000 TL İkramiye Kazanan Numara

51364  

5.000 TL İkramiye Kazanan Numara

37213  

2.500 TL İkramiye Kazanan Numara

57249  

1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

12656  38289  76865  

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

26062  26831  27059  45655  72317  
73110  

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02310  02816  16673  23629  35326  
40440  41119  70361  

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

22699  23259  27024  39759  51106  
56048  60411  60664  64724  76550  

50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

04607  08327  08834  11850  13767  
14191  17258  18568  19530  20279  
29474  38744  46786  48400  59927  
63946  66923  69073  70019  73780  

Teseli-200 TL İkramiye Kazanan Numaralar

06723  16723  26723  36723  46723  
50723  51723  52723  53723  54723  
55723  56023  56123  56223  56323  
56423  56523  56623  56703  56713  
56720  56721  56722  56724  56725  
56726  56727  56728  56729  56733  
56743  56753  56763  56773  56783  
56793  56823  56923  57723  58723  
59723  66723  76723  

Son 2 rakamına göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar

43 90

Son 1 rakamına göre 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar

0 7

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