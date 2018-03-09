8 MART ÇEKİLİŞİ YAPILDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Mart 2018 Devlet Piyangosu çekilişi gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 200.000 TL’lik büyük ikramiye “56723” numaralı bilete isabet etti.

18 Mart 2018 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 400.000 ve toplam ikramiye 724.100 TL olacak.Bilet fiyatı 15TL olarak yarından (9 Mart 2018) itibaren satışa sunulacak.

08.03.2018 Tarihli Çekiliş Sonuçları

200.000 TL İkramiye Kazanan Numara

56723

10.000 TL İkramiye Kazanan Numara

51364

5.000 TL İkramiye Kazanan Numara

37213

2.500 TL İkramiye Kazanan Numara

57249

1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

12656 38289 76865

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

26062 26831 27059 45655 72317

73110

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02310 02816 16673 23629 35326

40440 41119 70361

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

22699 23259 27024 39759 51106

56048 60411 60664 64724 76550

50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

04607 08327 08834 11850 13767

14191 17258 18568 19530 20279

29474 38744 46786 48400 59927

63946 66923 69073 70019 73780

Teseli-200 TL İkramiye Kazanan Numaralar

06723 16723 26723 36723 46723

50723 51723 52723 53723 54723

55723 56023 56123 56223 56323

56423 56523 56623 56703 56713

56720 56721 56722 56724 56725

56726 56727 56728 56729 56733

56743 56753 56763 56773 56783

56793 56823 56923 57723 58723

59723 66723 76723

Son 2 rakamına göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar

43 90

Son 1 rakamına göre 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar

0 7