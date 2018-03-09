8 MART ÇEKİLİŞİ YAPILDI
İşte kazanan numaralar...
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Mart 2018 Devlet Piyangosu çekilişi gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 200.000 TL’lik büyük ikramiye “56723” numaralı bilete isabet etti.
18 Mart 2018 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 400.000 ve toplam ikramiye 724.100 TL olacak.Bilet fiyatı 15TL olarak yarından (9 Mart 2018) itibaren satışa sunulacak.
08.03.2018 Tarihli Çekiliş Sonuçları
200.000 TL İkramiye Kazanan Numara
56723
10.000 TL İkramiye Kazanan Numara
51364
5.000 TL İkramiye Kazanan Numara
37213
2.500 TL İkramiye Kazanan Numara
57249
1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
12656 38289 76865
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
26062 26831 27059 45655 72317
73110
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
02310 02816 16673 23629 35326
40440 41119 70361
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
22699 23259 27024 39759 51106
56048 60411 60664 64724 76550
50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
04607 08327 08834 11850 13767
14191 17258 18568 19530 20279
29474 38744 46786 48400 59927
63946 66923 69073 70019 73780
Teseli-200 TL İkramiye Kazanan Numaralar
06723 16723 26723 36723 46723
50723 51723 52723 53723 54723
55723 56023 56123 56223 56323
56423 56523 56623 56703 56713
56720 56721 56722 56724 56725
56726 56727 56728 56729 56733
56743 56753 56763 56773 56783
56793 56823 56923 57723 58723
59723 66723 76723
Son 2 rakamına göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar
43 90
Son 1 rakamına göre 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar
0 7
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