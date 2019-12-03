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8 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU AĞIR YARALANDI!

8 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU AĞIR YARALANDI!

5 metre yükseklikten düştü!

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Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde, dün akşam saatlerinde kullanılmayan bir hamamın kubbesindeki cam kırıldı, 8 yaşındaki Semiha Göçer yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü.

Göçer’in oyun oynadığı sırada düştüğü öğrenilen bilgiler arasında. İhbar üzerine itfaiye ile 112 sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. 8 yaşındaki Göçer, bulunduğu yerden çıkarılarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

MHA

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