850 bin euroya Beşiktaş'ta...

Bu sezon 25 resmi maçta forma giymesi durumunda kontratındaki özel madde gereği sözleşmesi 1 yıl uzayacak olan Atiba Hutchinson bunu başarmış ve gelecek sezon da takımda kalmayı garantilemişti.

Bu sezon 25 resmi maçta forma giymesi durumunda kontratındaki özel madde gereği sözleşmesi 1 yıl uzayacak olan Atiba Hutchinson bunu başarmış ve gelecek sezon da takımda kalmayı garantilemişti.

Şu an toplamda 26 maçı bulunan Kanadalı oyuncunun, bu sezon aldığı yıllık ücret üzerinde maaş almaya devam edeceği bildirildi. Tecrübeli oyuncu, siyah-beyazlılarda senelik 850 bin euro alıyor.