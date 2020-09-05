8'i yerel 26 yeni vaka!
Son 24 saatte 8'i yerel 26 yeni vaka!
Bakan Pilli: "Toplam 1395 test yapıldı, 26 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi taburcu edildi"
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1395 olduğunu, 26 pozitif vakaya rastlandığını, 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 7 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 11 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında olduklarını, 8 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
5 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1395
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 26
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 7
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 11
Yerel Vakalar: 8
Bugün Kaybedilen Vaka: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 128.591
Toplam Vaka Sayısı: 397
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 278
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 115
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 42
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 73
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta: yok
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