9 TL'YE ALDI 400 TL'YE SATTI!

9 TL’ye aldığı orijinal olmayan iki parfüm ve bir erkek kol saatini, 400 TL'ye sattı

Gazimağusa’da 10 Kasım tarihinde T.D. (E-27) bir iş yerinden tanesini 9 TL’ye aldığı orijinal olmayan 2 parfüm ve bir erkek kol saatini dolandırmak kastıyla orijinal olduğunu beyan edip başka bir şahsa tümünü toplam 400 TL’ye satmak suretiyle söz konusu şahsı dolandırdığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturmaları devam ediyor.