9 yaşındaki çocuk rahatsızlanarak hayatını kaybetti
9 yaşındaki çocuk rahatsızlanarak hayatını kaybetti
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Lapta’da 9 yaşındaki Miray Houssein Dhatt Yakudoğlu, aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polisin açıklamasına göre, saat 16.00 sıralarında sokakta arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada rahatsızlanan Yakudoğlu, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Soruşturma devam ediyor.
PGM/BRT
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