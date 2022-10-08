Lefkoşa21 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. 9 yaşındaki çocuk rahatsızlanarak hayatını kaybetti
9 yaşındaki çocuk rahatsızlanarak hayatını kaybetti

9 yaşındaki çocuk rahatsızlanarak hayatını kaybetti

9 yaşındaki çocuk rahatsızlanarak hayatını kaybetti

A+A-

 

Lapta’da 9 yaşındaki Miray Houssein Dhatt Yakudoğlu, aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polisin açıklamasına göre, saat 16.00 sıralarında sokakta arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada rahatsızlanan Yakudoğlu, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma devam ediyor.

PGM/BRT

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.