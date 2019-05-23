ABD'de de şampiyon oldu!

İki kez Survivor’ı kazanan Turabi, Amerika’da da kazandı

Survivor'da iki kez şampiyon olan ve ardından ABD'nin en çok izlenen yarışma programı The Challenge'a katılan Turabi burada da şampiyon olarak büyük ödüle sahip oldu.

750.000 dolar (Yaklaşık 5 milyon TL) kazanan Turabi yaptığı açıklamada “Türkiye adına savaşı ben kazandım ve şampiyon oldum” derken Acun Ilıcalı’ya da göndermede bulundu.

Kendisine 3. defa şampiyon olamazsın diyen Acun Ilıcalı’ya kazandığı zaferle göndermede bulunan Turabi şu ifadeleri kullandı:

“Türk olmak zordur, Dünya ile savaşırsın. Türk olmamak daha da zordur. Çünkü Türk'le savaşırsın. Birçok ülkelerin yarıştığı DÜNYALAR SAVAŞINDA Türkiye adına savaşı ben kazandım ve şampiyon oldum. Benim için yarıştan çok bi onur meselesiydi. Her ne olursa olsun omuzuna Türkiye Bayrağını takınca yükü ağır oluyor. Bu yük altında ezilmediğim için çok mutluyum. Bu yarışa sunulmamın en büyük nedeni 2 şampiyonluğumun olmasıdır. “Bu yüzden bana 3 projesinde yer veren ağabeyim Acun Ilıcalı'ya ve beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan siz sevenlerime çok teşekkür ederim. Ayrıca Acun abi bi iddiamız vardı; “3. defa şampiyon olamazsın”demiştin. Survivor’da beni sağlığımdan dolayı geri çektiğin için o zamanki dönem geçersiz olmuştur. Ki iyi ki de oynatmadın belki de daha kötü olacaktım ve bu projede yer alamayacaktım. Ben de sana daha büyük bir 3. Şampiyonlukla dönüyorum. Bence iddiayı ben kazandım. Yine de büyüğüm olarak karar senin.”