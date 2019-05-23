Diziler ne zaman bitiyor?

Bu sezon çok sevilen birçok dizi ekranlara veda edecek. Diriliş Ertuğrul, İstanbullu Gelin, Bizim Hikaye gibi reytingde iyi durumda olan diziler de listede. Bayram tatilinin Haziran ayının başına denk gelmesi ile geçtiğimiz yıllarda Haziran ortasına kadar devam eden diziler Mayıs sonunda tatile girecek. İşte bu yıl final ve sezon finali yapacak dizilerin ekrana veda edeceği o tarihler...

Dizilerin final mevsimi geldi. Mayıs ayının son haftası birçok dizi ekrana veda ederken birçoğu da sezon finali yapacak. Final yapacaklar listesinde uzun süredir ekranda olan, hatta reyting birincisi diziler de var. Peki bu yıl hangi diziler final yapacak? Dizilerin sezon finali tarihi belli oldu mu? Sozcu.com.tr olarak sizler için derledik.

FİNAL YAPACAK DİZİLER

Diriliş Ertuğrul: 29 Mayıs çarşamba günü ekrana veda edecek.

İstanbullu Gelin:31 Mayıs cuma günü son bölümünü yayınlayacak.

Bizim Hikaye: 23 Mayıs Perşembe günü izleyicisine veda edecek.

Çarpışma:Yayın hayatına bu yıl başlayan dizi 30 Mayıs Perşembe günü final yapacak.

Kızım: Kızım dizisinin bu sezon final yapacağı konuşuluyor. Diziyi sevenler de konunun bittiğini düşünüyor. Ancak henüz resmi açıklama yok.

Gülperi: 3 Mayıs cuma günü final yaptı.

SEZON FİNALİ YAPAN DİZİLER

Kesinleşenler;

Çukur: 27 Mayıs pazartesi günü 2. sezonun son bölümü ile ekranda olacak

Yasak Elma: Yasak Elma dizisi için resmi bir açıklama yapılmasa da başrol oyuncularından Eda Ece Twitter hesabından ‘Yorumlara teşekkürler, siz bi de haftaya sezon finalimizi görün, şooook’ yorumunda bulundu. Yani dizi 27 Mayıs pazartesi günü sezon finalini yayınlayacak.

Hercai: Yayınlandığı cuma gününün reyting rekortmeni olan dizi daha iki bölüm yayınlamışken dizinin 31 Mayıs’ta sezon finaline gireceği açıklanmıştı. Hatta başrol oyuncusu Akın Akınözü’nün Haziran ayında bedelli askerlik yapması bekleniyor.

Sen Anlat Karadeniz: Başrol oyuncularından Mehmet Ali Nuroğlu’nun (Vedat) diziden ayrılışı ile yeni karakterlere yer veren dizinin önümüzdeki sezonda ekranda olması bekleniyor. Sen Anlat Karadeniz için sezon finali tarihi ise 29 Mayıs çarşamba olarak belirlendi.

Kuzgun: Yayın hayatına bu yıl başlayan Kuzgun dizisi 29 Mayıs çarşamba akşamı ekrana veda edecek.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz: 5 sezondur reyting tablosundaki yerini koruyan EDHO önümüzdeki sezon da ekranda olacak. Ancak sezon finali için henüz bir tarih açıklanmadı.

Kardeş Çocukları: Bu yılın çiçeği burnunda dizilerinden Kardeş Çocukları izleyiciden istediği tepkiyi aldı ve önümüzdeki sezon da ekranda olacak. Dizi 26 Mayıs pazar günü sezon finalini yayınlacak.

Belirsizler;

Zalim İstanbul: Pazartesi günleri yayınlanan dizi kısa sürede kemik bir okuyucu kitlesine de ulaştı. Dizinin önümüzdeki sezon da devam etmesi bekleniyor. Ancak final tarihi henüz belli değil.

Leke: Salı günlerinin sevilen dizisi yayın hayatına başlayalı birkaç bölüm olsa da dizinin gelecek sezonda da ekranda olması bekleniyor. Ancak sezon finali tarihi belli değil

Erkenci Kuş: Romantik komedi dalında birçok rakibine fark atan dizi geçtiğimiz yaz ayından beri ilgi ile izleniyor. Bu sezon yayın gününü cumartesiye çeken dizi izlenmeye devam etti. Erkenci Kuş önümüzdeki sezonda yayında olacak. Ama sezon finali için tarih açıklanmadı.

Kadın: Salı akşamlarının reyting birincisi Kadın dizisi önümüzdeki sezon da ekranda olacak. Özge Özpirinçci’nin oyunculuğu ile her hafta övgüler aldığı dizinin sezon finali tarihi henüz açıklanmadı.

Bir Zamanlar Çukurova: Bu sezon yayın hayatına başlayan dizinin önümüzdeki yıl da devam etmesi bekleniyor. Ancak bu yıl ki sezon finali tarihi belli değil.

Elimi Bırakma: Yaz dizisi olarak başlayan Elimi Bırakma, sezon dizileri ile yarışabilecek noktaya gelince, sezonda da devam etti. 2. sezonuna da devam edecek dizinin sezon finali tarihi açıklanmadı.

Vuslat: Bu sezon başlayan dizilerden olan Vuslat’ın önümüzdaki yıl da devam etmesi bekleniyor. Ancak onun için de henüz açıklama yapılmadı.

Savaşçı: Önümüzdeki sezonda devam etmesi beklenen Savaşçı dizisinin sezon finalini ne zaman yayınlayacağı henüz belli değil.