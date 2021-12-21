ABLASININ YÜZÜNE BIÇAK FIRLATTI

Dipkarpaz’da dün yaşanan olayda 28 yaşındaki bir erkek, kendisine yardım etmediği gerekçesiyle ablasının yüzüne bıçak fırlattı. Bıçağın sağ yanağına saplandığı kadın hastaneye kaldırıldı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, A.K. (E-28), Dipkarpaz’da dün 15.00 sıralarında ağıl içerisinde bulunduğu sırada kendisine yardım etmediği gerekçesiyle elindeki sivri uçlu bıçağı, ablası Tuğbe Karakuş’a fırlattı. Bıçağın sağ yanağına saplanması sonucu ağır şekilde yaralanan kadın kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Bahse konu şahsın tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.