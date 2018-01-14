AÇIK'IN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

VİRAJI ALAMADI…

Cemalettin Açık'ın, yönetimindeki salon araçla Erenköy istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmesi ve o esnada karşı istikametten gelen Varol Sandal yönetimindeki salon araç ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada Açık ağır yaralandı

KÖYLÜLER TEPKİ GÖSTERDİ…

Gelincikli Cemalettin Açık'ın kaza yaparak ağır yaralandığı bu yolda sürekli kazalar oluyor. Ancak buna rağmen hiçbir önlem alınmadı. Bölge halkı bu yol üzerine "sabit radar var" diye uyarı levhası konulup, radarın bile takılmadığını hatırlattı

Ayşe BULUT

İskele'ye bağlı Yeşilköy içerisinde dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Cemalettin Açık ağır yaralandı. Açık'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza, dün sabah 08.15’te, Gelincik sakinlerinden Cemalettin Açık'ın, yönetimindeki JK 938 plakalı salon araç ile Erenköy istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmesi ve o esnada karşı istikametten gelen Erenköy sakinlerinden 39 yaşındaki Varol Sandal yönetimindeki NP 142 plakalı salon araç ile çarpışması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu ağır yaralanan Cemalettin Açık ambulansla önce Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne ardından da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Sandal ise hafif yaralı olarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

Köylü isyan etti...

Yardım için kaza yerine giden bölge halkı, aynı noktada sürekli kazalar olduğunu söyledi ve bu rağmen hiç bir önlem alınmamasına isyan etti.

Bölge halkı ayrıca, bu yol üzerine sadece sabit radarın uyarı levhasının konulduğunu ancak, radarın bir türlü takılmadığını da hatırlattı.

Kıbrıs