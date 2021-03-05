Acil Durum (Pandemi) Hastanesi santrali devreye girdi
Acil Durum (Pandemi) Hastanesi santrali devreye girdi
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Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada 0392 612 05 00 numaralı Acil Durum (Pandemi) Hastanesi santralinin devreye girdiği bildirildi.
Yapılan açıklamada ayrıca, ilgili numarayı arayan vatandaşların A-B-C blok, yoğun bakım ve idari kadro dahil olmak üzere 5 ayrı hatta ulaşıabileceği belirtilerek, hastanede tedavi gören yakınları ile ilgili de detaylı bilgilere ulaşabilecekleri aktarıldı.
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