Acil Durum (Pandemi) Hastanesi santrali devreye girdi

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada 0392 612 05 00 numaralı Acil Durum (Pandemi) Hastanesi santralinin devreye girdiği bildirildi.

Yapılan açıklamada ayrıca, ilgili numarayı arayan vatandaşların A-B-C blok, yoğun bakım ve idari kadro dahil olmak üzere 5 ayrı hatta ulaşıabileceği belirtilerek, hastanede tedavi gören yakınları ile ilgili de detaylı bilgilere ulaşabilecekleri aktarıldı.