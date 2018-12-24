AÇLIK GREVİ BEŞİNCİ GÜNÜNDE!

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin geçtiğimiz hafta hakkında tasfiye kararı verdiği Cyprus Airport Services (CAS) personelinin Ercan Havalimanı girişindeki açlık grevi devam ederken, CAS’tan bir grup bugün Başbakan Tufan Erhürman’la bir araya geldi.

Başbakanlık’ta basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

Eski CAS personelinin Ercan Havalimanı çemberinde başlattığı açlık grevi beşinci gününde devam ediyor.

Greve katılanlardan bugüne kadar 8 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Rahatsızlananlardan 5’i tedavilerinin ardından eylem yerine geri döndü. Hastanede biri yoğun bakımda olmak üzere 3 kişinin tedavisi sürüyor.

CAS’ın 133 personeli bulunuyordu.