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Acun Ilıcalı kararını verdi!

Acun Ilıcalı kararını verdi!

O program geri dönüyor

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Sunuculuğunu Serap Paköz'ün yaptığı sabah kuşağı programı 'Gerçeğin Peşinde' kısa bir aranın ardından yeniden TV8 ekranında...

Serap Paköz’ün sunduğu ‘Gerçeğin Peşinde’ programı, geçtiğimiz aralık ayında sona ermişti. Hafta içi her sabah yayınlanan program ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. 

‘Gerçeğin Peşinde’, Serap Paköz’ün sunumuyla 4 Mart Pazartesi günü 13.30’da yeniden TV8 ekranlarında olacak.

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