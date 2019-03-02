Murat Boz ile 'Öldür Beni Sevgilim' filminde rol alan Seda Bakan, bilinmeyenlerini anlattı. Üç aylık hamile olan güzel oyuncu, "Anne olacağımı öğrendiğimde şoka girdim" dedi.

Seda Bakan, Posta Gazetesi'nden Oya Çınar'a konuştu. Güzel oyuncunun açıklamalarından satır başları şöyle:

- Hayat sürprizlerine devam ediyor… Güzel gidiyor her şey. Bir bebek bekliyoruz, zaten duyuldu. Aslında benim istediğimden biraz erken duyuldu. Ama hayırlısı olsun.

- İlk duyduğumda şoka girdim valla! Şoktan hiçbir şey hissedemedim sanırım. Allah isteyen herkese versin. İnşallah benim için de iyi olur. Allah sağlıklı bir şekilde kucağımıza almayı nasip etsin.

"Evlilik aşkı öldürmüyor güldürüyor” demişsiniz. evlilik o kadar eğlenceli bir şey mi gerçekten sizin için?

'Öldürmeyen şey güldürür' diye dedim. Tamamen esprisine söylediğim bir şeydi. Yoksa hayat tabii ki kimse için her an eğlenceli bir durum değil. Hayat gayet ciddi ve zor bir olay. Ama biraz sizin algınızla da alakalı.

Evlilikten “sıkıcı bir kurum” diye bahseden de çok...

Ben biraz onun insanın bakış açısıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bence kimi seçtiğinizle alakalı ya da karşılıklı birbirinizin seçimleriyle alakalı bir mevzu.

Doğru kişiyi bulduysanız neden hayatınız cehenneme dönsün ki! Birlikte zorlukların üstesinden gelmek de güzel anlarını daha değerli kılmak da mümkün. Reklam sloganı gibi oldu: Evlilik iyidir