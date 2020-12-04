Acun Ilıcalı, Survivor'a gidecek ilk ismi açıkladı

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, yapımcısı ve sunucusu olduğu 'Survivor 2021’de yarışacak ilk ismi açıkladı. 'MasterChef Türkiye 2020'nin final yapmasının ardından yeni sezonuyla ekranlara gelecek olan fenomen yarışmada sürpriz bir oyuncu mücadele edecek.

TV8 ekranlarında yayınlanan 'Survivor' yarışmasının 2021 kadrosu netlik kazanmaya başladı.

Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, 'Survivor 2021'e gidecek ilk yarışmacıyı duyurdu.

Instagram'da paylaşım yapan Ilıcalı, 44 yaşındaki oyuncu Cemal Hünal'ın, Survivor adasına gideceğini açıkladı.

cnntürk