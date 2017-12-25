Acun Ilıcalı'dan Cem Yılmaz bombası!
Acun Ilıcalı'dan Cem Yılmaz bombası!
A+A-
O Ses Türkiye 2018 yılbaşı özel programının ilk ünlü yarışmacısı Cem Yılmaz oldu.
Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği, jüri koltuğunda Hadise, Murat Boz, Yıldız Tilbe ve Gökhan Özoğuz’un yer aldığı programın yılbaşı özel gecesine komedyen Cem Yılmaz konuk olacak.
Etiketler : O Ses Türkiye, 2018 yılbaşı özel programı, ünlü yarışmacı, Cem Yılmaz
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.