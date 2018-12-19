Acun Ilıcalı'dan Murat Özdemir açıklaması

TV8'in patronu Acun Ilıcalı, kızı Melisa ile Etiler Akmerkez'de görüntülendi. Acun Ilıcalı geçen gün papağanına uyguladığı işkenceyi sosyal medya hesabından paylaşan Murat Özdemir hakkında konuştu.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'deki 'MasterChef Türkiye'den dengesiz davranışları nedeniyle diskalifiye edilen Murat Özdemir, önceki gece papağanına işkence yaptığı anları canlı olarak sosyal medyada paylaştı. Papağanın boğazını sıkıp ''Acun baba de'' diye küfür eden Murat Özdemir'in görüntülerine Tarım Bakanı Ekrem Pakdemirli'nin de aralarında bulunduğu binlerce kişi Twitter'dan tepki gösterdi.

21 GÜN AKIL HASTANESİNDE

Hayvanseverlerin İstanbul Ortaköy'deki evinin önünde toplandığı Murat Özdemir gözaltına alındı. Bir bacağının kırık olduğu anlaşılan papağan devlet korumasında. dün adliyeye çıkarılan ve ''Alkollüydüm, hatırlamıyorum'' diye ifade veren Murat Özdemir savcılık talimatıyla Bakırköy Akıl Hastanesi'ne sevk edildi. 21 gün bu hastanede yatmasına karar verildi.

''İÇİM PARÇALANDI''

Acun Ilıcalı, Türkiye'yi sarsan olayla ilgili şunları söyledi:

''Çok üzücü bir olay, içim parçalandı. Ben de bir hayvanseverim. Ofisimizde iki tane kedimiz var. Mümkün olduğu kadar hayvanlarla vakit geçirmeyi, onlardan enerji almayı seviyorum.

Konuyu benimle bağlamaya çalışanlar var. Biraz bana anlamsız geliyor. Nasıl bugün herhangi bir TV kanalındaki yarışmada ya da bir dizide yaşanan bir skandal olduğu zaman kanalın sahibi gündeme getirilmiyorsa, benim gündeme getirilmemi şaşkınlıkla karşılıyorum.

Burada tabii ki belli bir kesim tepkiler gösterebilir, saygı duyuyorum ama bana anlamsız geliyor.

Yapım şirketi 'Reyting için tuttu' denilen yarışmacı zaten dört, beş hafta önce kovulmuş. Adamın bu kadar psikopat olması da tahmin ettiğimiz bir şey değil. Herhalde üç, dört bin yarışmacı vardır yarışmalarımızda… Buradan çıkan psikopat sayısı ikidir, üçtür.''

''SAÇMA SAPAN BİR DEDİKODU''

Öte yandan Murat Özdemir'in ''Beni Survivor'a almadılar ondan bunalıma girdim'' açıklamasına Acun Ilıcalı ''Survivor'a katılması hiçbir zaman konu olmadı. O da saçma sapan bir dedikodu. Biz dedikodularla ve söylentilerle yaşamaya alıştık. Ama şunu iyi bilsinler biz hiçbir zaman reytingi bazı değerler önünde tutmadık.'' şeklinde cevap verdi.