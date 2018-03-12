Acun Ilıcalı'dan şok açıklama!

Survivor 2018'de Gönüllüler takımında ödül oyununda belinden sakatlanan Melih Özkaya yarışmadan ayrıldı.

Survivor'ın son bölümünde, Acun Ilıcalı sakatlanan Melih'in son sağlık durumunu ve doktor kararını açıkladı. Acun Ilıcalı, Gönüllüler'den Melih Özkaya'nın sakatlık durumunun tahmin ettiklerinden daha ciddi olduğunu söylerek, 'Doktorumuz tarafından Melih'in devam edemeyeceği açıklandı' dedi. Ilıcalı, Survivor'a önümüzdeki günlerde yeni yarışmacıların katılacağını da ifade etti.

Survivor 2018'de Gönüllüler takımı bir sakatlık şoku ve ayrılık daha yaşadı.Acun Ilıcalı, ödül oyununda belini bariyerlere vurarak sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Melih'in son durumu hakkında bilgi verdi.

Ilıcalı, Melih için Survivor'ın bittiğini açıklayarak, 'Melih Survivor'da devam edemeyecek. Sakatlığının durumu Survivor'a devam etmesine imkan tanımıyor. Çok geçmiş olsun kendisine. Çok sevdiğimiz bir yarışmacıydı. Efendiliğiyle gönüllülere taht kurdu. Maalesef geçirdiği sakatlığın durumu tahmin ettiğimizden de ciddi olduğu için, doktorumuz tarafından Survivor'a devam edemeyeceği açıklandı. Melih için Survivor bitmiş oldu' dedi.