Acun Ilıcalı'dan Survivor paylaşımı!

Acun Ilıcalı, Survivor adasından ilk kez fotoğraf paylaştı.

Survivor 2019 için heyecanlı bekleyiş devam ederken yarışmacılar da bir bir belli olmaya başladı. Acun Ilıcalı geçen hafta Survivor'a gidecek ilk ismin Hakan Kanık olduğunu duyurmuştu. Dün de eski Survivor yarışmacısı Sema Aydemir'in ikizi Seda Ocak'ın Survivor'a katılacağını söylemişti. Acun Ilıcalı az önce Survivor adasından fotoğraf paylaştı ve altına "Survivor’ın yeni adasına ilk adımı ben attım" notunu düştü.