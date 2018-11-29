Acun Ilıcalı'nın eşinden şaşırtan hamle!

Lady Gaga'nın modacısı olarak tanıdığımız Zeynep Kartal, dün ilklerin yaşandığı bir defileye imza attı. Her biri kendi alanında öne çıkan 24 kadının podyuma çıktığı defilenin en dikkat çeken ismi ise Zeynep Yılmaz oldu. Acun Ilıcalı'nın eski eşi, boşanma haberlerinin ardından ilk kez görüntülendi...

İngiltere'de yaşayan Türk moda tasarımcısı Zeynep Kartal, dün, İngiltere Konsolosluğu'nda kendi adını taşıyan ilk performans defilesini gerçekleştirdi. Londra Moda Haftası'nda düzenlediği arşiv sergiyi de görücüye çıkaran Kartal, sergi kapsamında özel olarak tasarladığı Mimoza by Zeynep Kartal adlı mücevher koleksiyonu'nu da tanıttı…

Zeynep Yılmaz, dün podyuma çıktı…

Her biri kendi alanında öne çıkan 24 kadının podyuma çıktığı gecenin sunuculuğunu Jülide Ateş üstlenirken, Zeynep Yılmaz, Monik İpekel, Cansen Yeni Kut, Işıl Reçber, Esra Bilgiç Töre, Şahika Ercümen, Ebru Cündübeyoğlu, Sema Şimşek, Bahar Akça, Bige Çalışkan Daruga, Fatma Keskün, Gökçe Çil, Gülay Afşar, Hilal Saral, İpek Gümüşoğlu, Lale Danışman, Tülay Dölen, Melek Gençoğlu, Nilgün Gencer, Oylum Talu, Rozalin Şimşek, Simge Sütşurup ve Şükran Albayrak gibi isimler de koleksiyona ait tasarımları tanıttı…

Zeynep Yılmaz

Defilenin en ilgi çeken ismi ise Zeynep Yılmaz oldu. Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı’nın boşanmasının ardından herkesin gözünü çevirdiği Yılmaz, boşanma haberleri sonrası ilk kez kamera karşısındaydı. Podyumdaki profesyonel tavırlarıyla dikkat çeken Yılmaz’ın oldukça neşeli olduğu görüldü. Dün defile sonrası konu ile ilgili açıklama yapmayan Zeynep Yılmaz’ın boşanma ile ilgili ne söyleyeceği merak konusuyken, yakın çevresindeki arkadaşlarının konuşmalarına göre ‘Bunun böyle olacağı belliydi. Yuva yıkanın yuvası olmaz’ gibi yorumlar yaptığı konuşuluyor…