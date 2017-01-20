Acun İlk Kez Paylaştı...

Acun Ilıcalı, sunuculuğunu ve yapımcılığını üstlendiği 'Survivor 2017' yarışmasında ilk kareyi paylaştı.

Her sene reyting rekortmeni olan 'Survivor' yarışması için heyecan doruğa çıktı.

Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, 21 Ocak Cumartesi günü başlayacak 'Survivor 2017’nin ilk karesini İnstagram'da yayımladı.

SURVİVOR 2017 ÜNLÜLER TAKIMI

Survivor 2017 ünlüler kadrosunda İlhan Mansız, Serhat Akın, Tarık Mengüç, Dj Berna Öztürk, Seda Demir, Çılgın Sedat, Pınar Saka, Sema Apak, Milli Boksör Adem Kılıçcı, Şahika Ercümen ve Sabriye Şengül yarışacak.

SURVİVOR 2017 GÖNÜLLÜLER TAKIMI