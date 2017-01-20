Zuhal Topal O Adayı Kovdu!

'Zuhal Topal’la' programında gerilim dolu anlar... Naz sessizliğini bozdu, Zuhal Topal o damat adayını kovdu. İşte Zuhal Topal'in açıklamaları...

Hafta içi her gün Star Tv ekranlarında yayınlanan “Zuhal Topal’la” programında nefesler tutuldu, herkes Baha’nın sosyal medyadan yaptığı açıklamalar üzerine Naz’ın yapacağı açıklamaya kilitlendi.

Naz, canlı yayında hakkındaki iddialara cevap verdi. Programdaki damat adaylarından Ali ile birlikte olduğunu, geçmişte birlikte olduğu hiç kimseyle görüşmediğini, Baha’nın hakkında konuştuklarının gerçek olmadığını ve Ali ile birlikte mutlu olduğu açıkladı. İkilinin samimi görüntüleri de bu söylenenleri doğruladı.