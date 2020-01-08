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ADA TV'Yİ SU BASTI!

ADA TV'Yİ SU BASTI!

ADA TV’yi su bastı

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Girne’de etkili olan sağanak yağış Ada Tv ve Star Kıbrıs Gazetesi’nin yağmur sularıyla dolmasına neden oldu.

BRT Muhabirinin edindiği bilgiye göre Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi’nde bulunan Ada TV binasının bodrum katında bulunan haber merkezi sular altında kaldı.

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