ADA TV'Yİ SU BASTI!

Girne’de etkili olan sağanak yağış Ada Tv ve Star Kıbrıs Gazetesi’nin yağmur sularıyla dolmasına neden oldu.

BRT Muhabirinin edindiği bilgiye göre Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi’nde bulunan Ada TV binasının bodrum katında bulunan haber merkezi sular altında kaldı.