Lefkoşa6 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN ARANAN KİŞİ TUTUKLANDI
ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN ARANAN KİŞİ TUTUKLANDI

ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN ARANAN KİŞİ TUTUKLANDI

Adam öldürmeye teşebbüsten aranan kişi tutuklandı

A+A-

Lefkoşa’da geçen yıl 12 Ekim’de çakı ile kendini yaraladıktan sonra Şeherine Juntilla isimli kişinin üzerine  yürüyerek 3 metre yükseklikten düşmesine sebep olan şahıs bulunarak tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre T.M. (E-29)  adlı zanlı Lefkoşa’da tespit edildi.

Söz konusu olayda yaralanan Şeherine Juntilla, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi müteakip genel cerrahi servisinde müşahede altına alınmıştı.

Bu haber toplam 442 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.