ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN ARANAN KİŞİ TUTUKLANDI
Adam öldürmeye teşebbüsten aranan kişi tutuklandı
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Lefkoşa’da geçen yıl 12 Ekim’de çakı ile kendini yaraladıktan sonra Şeherine Juntilla isimli kişinin üzerine yürüyerek 3 metre yükseklikten düşmesine sebep olan şahıs bulunarak tutuklandı.
Polis Basın Bülteni’ne göre T.M. (E-29) adlı zanlı Lefkoşa’da tespit edildi.
Söz konusu olayda yaralanan Şeherine Juntilla, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi müteakip genel cerrahi servisinde müşahede altına alınmıştı.
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Etiketler : Şeherine Juntilla
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