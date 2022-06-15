Adamın, iyileştirdiği sincabı doğaya bıraktığı sırada beklenmeyen bir olay yaşandı
Adamın, iyileştirdiği sincabı doğaya bıraktığı sırada beklenmeyen bir olay yaşandı
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Doğada yaralı halde bulduğu sincabı iyileştiren bir adam, sincabı geri bırakmaya gittiği sırada ok gibi fırlayan kedi, talihsiz hayvanı ağzına aldıktan sonra kayıplara karıştı.
Doğada yaralı halde sincap gören bir vatandaş, bu sincabı evine aldıktan sonra iyileştirdi. Günler süren tedavinin ardından ise sincabın doğaya dönüş zamanı geldi.
AĞACA BIRAKTI
Adam, zor vedalaştığı sincabı okşadıktan sonra evine dönmesi için ağaca bıraktı. İzleyenlerin, sincabın vefa anlamında adama sevgi gösterisinde bulunacağını sandığı sırada beklenmeyen bir olay yaşandı.
OK GİBİ FIRLAYIP KAPTI
Arkadan ok gibi fırlayan kedi, sincabı kaptıktan sonra kayıplara karıştı. Bu görüntüler sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı.
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