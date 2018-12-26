ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da 2018 yılı Temmuz ayı içerisinde kullanımındaki araçta 1 adet yarı otomatik kurusıkı tabanca bulunan zanlı Aytaç Altınok, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mağusa’da 2018 yılı Temmuz ayı içerisinde kullanımındaki araçta polis ekipleri tarafından yapılan aramada

1 adet 9 mm çapında yarı otomatik kurusıkı tabanca bulunan zanlı Aytaç Altınok hakkındaki soruşturma tamamlandı. 5 ay sonra Lefkoşa’da bir camide tespit edilerek tutuklanan zanlı Altınok, almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu” suçlamasıyla ilgili olarak dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Soruşturma tamamlandı

Meselenin tahkikat memuru, 30 Temmuz 2018 tarihinde İsmet İnönü Bulvarı üzerindeki bir iş yeri önünde park halinde olan ve zanlı Aytaç Altınok’un kullanımında bulunan NB 019 plakalı araçta polis ekibince yapılan aramada 1 adet 9 mm çapında yarı otomatik kurusıkı tabanca bulunduğunu anımsattı. Zanlı Altınok’un konu tarihte tespit edilemediğinden dolayı aranan şahıs ilan edildiğini belirten tahkikat memuru, zanlının 22 Aralık 2018 tarihinde Lefkoşa’da bir camide tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade eden tahkikat memuru, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminata bağlandı

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Aytaç Altınok’un kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 2 KKTC vatandaşının 50’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine ve zanlının haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.