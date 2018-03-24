Adriana annemin elini öptü
Adriana annemin elini öptü
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Brezilyalı top model Adriana Lima ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Metin Hara, Kral FM’de Mehmet’in Gezegeni programına konuk oldu.
Brezilyalı top model Adriana Lima ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Metin Hara, Kral FM’de
Mehmet’in Gezegeni programına konuk oldu. Geçtiğimiz gün Lima’yı ailesiyle tanıştıran Hara, şunları
söyledi: “Adriana annemin elini öptü. Annem bu aralar tedavi görüyor. Annemi Amerika’dan sürekli arıyor. Adriana çok aileci bir insan. Bizim adımıza her şey çok keyifli"
Etiketler : Adriana Lima, Metin Hara
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