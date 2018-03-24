Adriana annemin elini öptü

Brezilyalı top model Adriana Lima ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Metin Hara, Kral FM’de Mehmet’in Gezegeni programına konuk oldu.

Brezilyalı top model Adriana Lima ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Metin Hara, Kral FM’de

Mehmet’in Gezegeni programına konuk oldu. Geçtiğimiz gün Lima’yı ailesiyle tanıştıran Hara, şunları