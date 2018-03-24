ASGARİ ÜCRET ARTIŞINI DÖVİZ YEDİ!

Vatandaşa göre asgari ücret zammı da hissedilmiyor. Üstelik vatandaş elektrik ve suya da zam gelmesinden korkuyor…

Rahmican Çalışkan

Asgari ücreti “yetersiz” olarak niteleyen halk, yakında elektrik ve su faturalarında artış olacağını öne sürerek, yapılan asgari ücret zammının da bu artışlarla birlikte bir işe yaramayacağını savundu.

Ülkedeki piyasaların döviz endeksli olduğuna dikkat çeken vatandaş, asgari ücrete ne kadar zam yapılsa da dövizin yükselmesiyle birlikte ödemelerin de arttığını, bu nedenle zamların bir anlamı olmadığını söyledi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun verimli çalışmadığını da dile getiren vatandaş, bir an evvel bu mekanizmanın bir işe yaramasını’ diledi…

Kamu sektörü ile özel sektör arasında gelir dengesizliğin olduğuna da dikkat çeken halk, kamuda çalışanların haklarını aldıklarını, fakat özelde hak arayışlarının işten kovulma tehlikesi altında bir mücadele şeklinde devam ettiğini dile getirdi.



Şahin Mahzari(27-Esnaf):

“Asgari ücret belirleyen mekanizmanın yeni bir sisteme oturtulması gerekir”

“Esnaf olarak asgari ücretin düşük olmasını hissediyoruz, hatta halk olarak bunun sıkıntısını çekiyoruz. Döviz endeksli olan ülkemizde eskiye nazaran hayat şartlarının zorlaştığını barizdir. Asgari ücret belirleyen mekanizmanın ivedi bir şekilde yeni bir sisteme oturtulması gerekir. Asgari ücreti yetersiz buluyorum.”



Mehmet Sezgin(30-İşçi):

“Sayın Çeler bu işin üstesinden gelecek ve bu konuda kalıplaşmış sıkıntıları çözecektir”

“Bana göre yeni belirlenen asgari ücret ülke şartlarının altında. Dövize bağlı olduğumuz için euro bazlı baktığımızda 500 euro bile değil yeni asgari ücret. Ayrıca asgari ücret tespit komisyonun doğru çalışmadığına inanıyorum, yeni bakanımız Sayın Çeler bu işin üstesinden gelecek ve bu konuda kalıplaşmış sıkıntıları çözecektir.”



Serkan Sakar(42-Esnaf):

“Bütün yükü çeken işçiler, kaymağını yiyenler asgari ücreti belirleyenlerdir”

“Asgari ücreti belirleyenlerin, 2 bin 350 TL’den vazgeçtim, 4 bin TL’ye evlerini geçindirsinler bakalım sadece 1 aylığına denesinler. Kesinlikle yeni ücret de vatandaşın evini geçindirebilmesine yetmiyor, mümkün değil, yetersiz olduğunu düşünüyorum. Bütün işi yapan, bütün yükü çeken işçiler, buna rağmen bu işin kaymağını yiyenler asgari ücreti belirleyenlerdir. Ayıptır.”





Mahmut Yağmur(66-Esnaf):

“Güncellenen asgari ücretin kesinlikle ülkedeki geçim şartlarına yeteceğini düşünmüyorum”

“Tüm işleri yapanlar işçiler, buna rağmen memurların maaşı neredeyse iki katı. Ben asgari ücretli ile kamu görevlilerin maaşlarında dengesizlik olduğuna inanıyorum. Asgari ücreti belirleyen mekanizmanın değişmesi ve bizlerin haklarını gerçekten savunacak kişilerin orada olmasını istiyorum. Güncellenen asgari ücretin kesinlikle ülkedeki geçim şartlarına yeteceğini düşünmüyorum.”



Lütfü Güngör(33-İşçi):

“Kamu çalışanlarına asgari ücret verilsin bakalım kaç kişi orada duracak görelim”

“Yeni açıklanan asgari ücretin kesinlikle yetersiz olduğunu düşünüyorum. Özel sektör ile kamu sektörünün arasında haksız ve çok büyük fark olduğuna inanıyorum; özelde çalışma sınırı yok, fakat kamuda sınırlı, orada çalışanlar saati gelince çıkabiliyor, fakat bizde işler öyle yürümüyor. Kamu çalışanlarına asgari ücret verilsin bakalım kaç kişi orada duracak görelim. Öte yandan onlar haklarını arayabiliyor, mesela grev yapabiliyorlar, ama biz haklarımızı aramaya kalktığımız zaman işimizden oluyoruz.”

İlker Atıl(36-İşçi):

“Asgari ücrete yeni bir düzenleme getirilmesi kanaatindeyim”

“Asgari ücreti fazlasıyla yetersiz buluyorum. Geçinmek eskiye bakarak daha da zorlaştı, hayat şartları her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Asgari ücrete yeni bir düzenleme getirilmesi kanaatindeyim.”



Şuayip Gökpınar(64-Esnaf):

“Asgari ücret beni tatmin etmedi, 2 bin 500 TL olmasını beklerdim”

“Yeni asgari ücret şahsen beni tatmin etmedi, en azından 2 bin 500 TL olmasını beklerdim. Bana göre yetersiz. Ayrıca bu ülkede haksız maaş alanlar, gizli işsizler olduğuna eminim, bunların araştırılması ve bulunması gerekir. Paralarımız bu görünmez işsizlere gitmesin, ben şahsen istemem ve kimsenin de isteyeceğini sanmıyorum.”



Seven Arzum (22-İşçi):

“Asgari ücrete gelen zam ile birlikte, bizleri elektrik ve su faturalarında yeni zamlar bekliyor”

“Asgari ücret kesinlikle yetersiz. Eskiden asgari ücret azdı fakat harcamalar bugünkü kadar çok değildi. Asgari ücret ne kadar yükseltilirse, harcamalar çok olduğu için yetmiyor. Asgari ücrete gelen zam ile birlikte, bizleri elektrik ve su faturalarında yeni zamlar bekliyor, ben buna inanıyorum.”



Murat Ayad(45-Garson):

“Hayat şartlarına bakıldığında biraz daha yükseltilmeli düşüncesindeyim”

“Yeni asgari ücretin herkese hayırlı olmasını diliyorum. Benim düşüncem en azından 2 bin 500 TL olmalıydı, hayat şartlarına bakıldığında biraz daha yükseltilmeli düşüncesindeyim.”



Mustafa Yaşın(28-Esnaf):

“Asgari ücretin Kuzey Kıbrıs şartlarına göre yetersiz olduğunu düşünüyorum”

“Yeni belirlenen asgari ücretin Kuzey Kıbrıs şartlarına göre yetersiz olduğunu düşünüyorum. Ülkemizin şartlarına baktığımızda enflasyon yaklaşık yüzde 10, bu durumda asgari ücretin de yükselmesinin bir anlamı kalmıyor. Ülkemizde maaşlar konusunda genel anlamda bir dengesizlik olduğu belirgin bir şekilde gözler önündedir.”



Sedat Metin (33-İşçi):

“Devletimiz 2 veriyor, fakat 3 alıyor”

“Asgari ücret, şu anda yaşadığımız hayat şartlarına göre ben yetersiz buluyorum. Zaten devletimiz 2 veriyor, fakat 3 alıyor. Asgari ücrete gelen zam ile birlikte, bizleri elektrik ve su zamları bekliyor, halk bu durumda nasıl geçinecek ben merak ediyorum. Bu konularda bir dengesizlik olduğuna inanıyorum.”



Mehmet Deveci(29-İşçi):

“Yakında elektrik ve suya zam geleceğini düşünüyorum”

“Asgari ücret bizi tatmin etmiyordu, şimdiki de tatmin etmiyor. Asgari ücrete zam yapıyorlar, fakat bununla beraber harcamalar da kat kat pahalı oluyor. Yakında elektrik ve suya zam geleceğini düşünüyorum, inşallah yanılırım, yeni asgari ücretin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”



Ekram Tayfur(65-Emekli):

“Umarım ivedi bir şekilde yeni bir güncelleme gelir”

“Öldürdüler bizi resmen, yeni asgari ücret bana göre çok yetersiz, 2 bin 500 TL olmasını beklerdim en azından. Hayat şartları eskiye nazaran, artık daha zorlaştı ve mevcut asgari ücret bu zamanın şartlarının bence altında kaldı. Umarım ivedi bir şekilde yeni bir güncelleme gelir.”



Batuhan Hiçkorkmaz (22-İşçi):

“Vatandaşı tatmin edecek yeni bir düzenleme getirmelerini arz ediyorum”

“Yeni belirlenen asgari ücretin tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum, ancak mevcut şartları göz önünde bulunduracak olursak yeterli olacağına inanmıyorum. Asgari ücreti belirleyenlerin biraz daha gayretli bir şekilde çalışmalarını ve vatandaşı tatmin edecek yeni bir düzenleme getirmelerini arz ediyorum.”



Osman Uygar(75-Emekli):

“Yeni asgari ücret bana göre kesinlikle yetersiz”

“Yeni asgari ücret bana göre kesinlikle yetersiz. Ben yeni asgari ücretin, günümüzün hayat şartlarını karşılayabileceğini düşünmüyorum, inşallah yanılırım. Her şey pahalı oldu artık, yeni bir güncelleme ile asgari ücretin haklı bir şekilde belirlenmesini umuyorum.”



Baki Dilekçi (45-Esnaf):

“Eskiye göre yetersiz”

“Eskiye göre yetersiz. Masraflarımız çoğaldı. Eskiden insanlarımız üretirdi ve hayat şartları bu kadar zor gelmezdi kimseye, fakat günümüze bakarsanız kimse üretmiyor, herkes tüketiyor, bu sebepten dolayı da ne kadar zam yapılırsa yapılsın kimseye yetmiyor.”



Ahmet Mağusalı (78-Emekli):

“Bana göre yeterlidir, normaldir”

“Bana göre yeterlidir, normaldir. Eğer insanlarımız ayağını yorganına göre uzatırlarsa yeteceğini düşünüyorum. Her şey bizde bitiyor. Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”



Ayşe Emire (70-Emekli):

“Elektrik, su ve bunun gibi birçok şeyden kat kat alacaklar bizden”

“Bence yeni asgari ücret yetersiz, zaten eski asgari ücret de yetersizdi. Ben bir şey anlamadım bu zamdan. Hayat şartları zor artık. Her şeye zam geldi, asgari ücrete de zam geldi, fakat elektrik, su ve bunun gibi birçok şeyden kat kat alacaklar bizden.”

Orhan Binici (34-İşçi):

“Asgari ücretin yeterli olabileceğini düşünüyorum”

“Ben asgari ücretin yeterli olabileceğini düşünüyorum, herkesin kendini bilerek harcama yaptığı takdirde makul bir ücret, fakat bunu da hak etmeyenlerin de olduğunu düşünüyorum.”

Kıbrıs Postası