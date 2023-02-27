Afra Saraçoğlu devri bitti! Mert Yazıcıoğlu yeni aşkını Çukur'dan buldu

Afra Saraçoğlu ile ilişkisini bitiren Mert Yazıcıoğlu, yeni bir aşka yelken açtı. Kısa sürede aşk acısını atlatan ünlü oyuncunun yeni aşkı Çukur dizisinden çıktı. İkili baş başa yemek yerden yakalandı.

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu ile uzun süredir beraber olan Mert Yazıcıoğlu, ani bir kararla ilişkisini bitirmişti. İkilinin ayrılma nedenin ise Saraçoğlu'nun dizideki partneri Mert Ramazan Demir ile olan samimiyetiydi. Yazıcıoğlu, 2 aylık ayrılık sonrası yeni bir aşka yelken açtı. O ismi görenler gözlerine inanamadı.

Yalı Çapkını dizisinden Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu ile 2 ay önce ayrılan Mert Yazıcıoğlu'nun ayrılık acısı kısa sürdü. Kıskançlık yüzünden ayrıldıkları iddia edilen ikili sosyal medya hesaplarından da birbirlerini takibi bıraktı.

Yeni bir aşka yelken açan Yazıcıoğlu bu kez aşkı Çukur dizisinin yıldızı Dilan Çiçek Deniz'de buldu. Çiçek ise sevgilisinden aylar önce ayrılmıştı.

Ünlü çiftin, bir kaç gün önce Zekariyaköy’de bir mekanda el ele görüldükleri öğrenildi.

Haber Global