'Ağlamaktan yüzüm şişti resmen'

Şarkıcı Ebru Polat, önceki gün Nişantaşı City's AVM'deki mahalle katında objektiflere takıldı.

Manken kız kardeşi Tuğçe Sarıkaya'nın Güven Dağıstan ile Fas'da evlenmesinden dolayı mutluluk gözyaşı döktüğünü söyleyen Ebru Polat, "Bugün çekmeyin ne olur, ağlamaktan gözüm yüzüm şişti resmen. Kardeşimin yanında olmadığım için çok üzüldüm. Evlenmesine de bir o kadar mutlu oldum" dedi.

Ünlü şarkıcı, neden kardeşinin en mutlu gününde yanında olamadığı ile ilgili soruya, "Kendilerinin yaptığı plan olduğu için saygı duyduk ama mart ayında İstanbul'da düğün yapılacak" cevabını verdi.