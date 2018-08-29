Ahlaksız teklif! Gecesi 1 milyon dolar...

Böyle biri gerçekten var mı, hiç emin değilim.

Daha doğrusu, böyle biri var da, Azeri bir iş insanı ya da bir gece için milyon dolar ya da euro verebilecek biri olduğunu sanmıyorum. Olaya şüpheyle yaklaşan ve “Reklam bu iş” diyenler var.