Ahmet Kural ortaya çıktı!

9 aylık kızları Ses ile dakikalarca oynadı. Eski sevgilisi Sıla’nın 4 ay önce açtığı şiddet davası süren Ahmet Kural görüntülenmemek için arka kapıdan çıktı.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'yla aralarında şiddet yaşandığı gerekçesiyle davalık olan Ahmet Kural, günler sonra ortaya çıktı.

Maslak Baskqet adlı mekanda oyuncu Ümit Erdim ve ailesiyle buluşan Kural, gazetecilerin kendisini görüntülemek için mekana geldiğini öğrenince arka kapıdan çıkış yaptı. Ümit Erdim, eşi Seda ve kızı Ses ile birlikte Ahmet Kural'la güzel bir akşam yemeği yediklerini söyledi. Erdin, muhabirlerin "Ahmet Bey çıktı mı acaba? Kendisinin psikolojisi nasıl?" sorularına "Ahmet bekar adam. Bizim gibi eşi, çocuğu yok. Hemen çıktı o. Biz ancak toparlanıp çıkabildik. Ahmet gayet iyi. Yeğenini özlemiş. Sağ olsun bizi de ziyaret eder. Beraber yemek yedik, sohbet ettik" şeklinde cevap verdi.