AKACAN, HEM KAZA MAHKEMESİ HEMDE AĞIR CEZA MAHKEMESİNE ÇIKACAK!

Yasadışı sanal bet iddialarıyla ilgili olarak en son 11 Eylül’de hakim karşısına çıkan Bulut Akacan ve diğer zanlılar, mahkemenin verdiği 8 günlük ek tutukluluk kararının ardından bugün yine Girne kaza mahkemesi yargıcı önüne çıkacaklar.

Bulut Akacan’ın bir günde hem Girne Kaza Mahkemesi hem de Ağır Ceza Mahkemesi huzuruna çıkması bekleniyor. Girne’de Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu’nu darp etmekten aleyhine dava dosyalanan Buluıt Akacan’ın davası itham için Girne Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 18 Eylül tarihine bırakılmıştı.