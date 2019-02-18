Akalın'a hırsızlık şoku!

Demet Akalın- Okan Kurt’un Acarkent’teki villasına hırsız girdi. Şarkıcının, güvenlikler tarafından yakalanan kadına saldırdığı iddia edildi.

Demet Akalın-Okan Kurt çiftinin, Acarkent’teki villasına dün sabah erken saatlerde hırsız girdi. Bir çanta dolusu mücevher ve parayı alıp kaçan kadını gören ikili, hemen güvenliklere haber vererek, peşinden kovalamaya başladı. Hırsızın, kısa sürede güvenlikler tarafından yakalandığı öğrenildi.

Panik olan şarkıcının, polislerin gelmesini beklerken kadın hırsıza saldırmaya çalıştığı iddia edildi. Araya giren güvenlik görevlileri ve komşuları, Akalın’ı sakinleştirmeye çalıştı. Kısa süre sonra olay yerine gelen memurlar, kadını ve çifti karakola götürerek, ifadelerini aldı.