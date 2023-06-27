Akansoy: Önümüzdeki süreçte çözümle ilgili çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Asım Akansoy, yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının, kalıcı ve kapsamlı bir çözüme ulaşamamış olmanın bedelini ne yazık ki ödemeye devam ettiğini belirtti.

Akansoy, Kıbrıs’ta çözümün yolunun açık ve kesin olduğunu ve bunun; siyasi eşitlik ve tek egemenliğe dayalı bir çözüm modeli için BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesindeki ortak zeminin yeniden oluşması ve özellikle Kıbrıslı Türklerin yeni oluşacak yapıdaki hak ve çıkarlarının, bu zemin üzerinden verilecek diplomatik girişimle geliştirilmesinden geçtiği görüşünü ifade etti.

CTP olarak, iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı bir çözüm için ortak zeminin ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları olduğunun bir kez daha altını çizdiklerini kaydeden Akansoy, kendileri için bu tavrın dönemsel değil ilkesel bir karar olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar’a eleştirilerde de bulunan Akansoy, önümüzdeki süreçte çözüm ile ilgili çalışmalarını artırarak sürdüreceklerini ve 2020’den bugüne uluslararası bağlamda kaybedildiğini savundukları toplumsal itibarı geri kazanmak adına daha da sorumluluk üstleneceklerini belirtti.

Asım Akansoy, “Bu çerçevede, şunu kesin olarak belirtmek isteriz ki ayrılıkçı tezler çerçevesinde bir kararın, CTP’nin olduğu bir Meclisten oy birliği ile geçmesi hiçbir zaman mümkün olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

BRT