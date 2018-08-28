Akaryakıt fiyatlarına beklenen zam geldi.
Gece yarısından itibaren...
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95 oktan benzin 55 kurus artış ile 4.97 TL, 98 oktan ise 56 kurus artışla 5.16 TL oldu.
Euro dizel ve gaz yağına da zam geldi. Euro dizel 4.76 TL, Gazyağı ise 4.65 TL oldu.
Fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak
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