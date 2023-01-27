Akaryakıtta fiyat düzenlemesine gidildi. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli oldu.

Resmi Gazetede yayımlanan yeni düzenlemeye göre Kurşunsuz 95 oktan benzinin litresi 21 TL, 98 oktan benzinin 21.31 TL, Euro Dieselin 22.71 TL ve gaz yağının ise 23.28 TL oldu.

Yeni düzenlemeyle Kurşunsuz 95 oktan ve 98 oktan benzine 84 kuruş, Euro Dieseline 75 kuruş, gaz yağına ise 1 TL 32 kuruş zam yapılmış oldu.

Akaryakıt ürünlerinin fiyatları son olarak 20 Ocak’ta düzenlenmişti.

BRT