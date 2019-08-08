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AKARYAKITTA İNDİRİM KARGAŞASI!

AKARYAKITTA İNDİRİM KARGAŞASI!

Akaryakıtta yapılan indirim uygulamaya giremiyor!

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Bakanlar Kurulu’nun  akaryakıtta yapmış olduğu indirim kararı resmi gazetede yayınlanmaması nedeniyle uygulamaya giremiyor.

Bakanlar Kurulu bugün yaptığı toplantı sonucunda akaryakıtta 95, 98 ve euro dizelde 5 kuruş indirim kararı almıştı.

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