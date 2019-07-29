AKINCI, ALGAN'I KABUL ETTİ!
Akıncı, Algan'ı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs’ın fethinin 448’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 61’inci, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 43’üncü Kuruluş Yıldönümü nedeniyle kutlanan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı münasebetiyle, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre görüşme saat 15:00’te gerçekleşti.
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