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AKINCI, ALGAN'I KABUL ETTİ!

AKINCI, ALGAN'I KABUL ETTİ!

Akıncı, Algan'ı kabul etti

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs’ın fethinin 448’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 61’inci, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 43’üncü Kuruluş Yıldönümü nedeniyle kutlanan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı münasebetiyle, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

 Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre görüşme saat 15:00’te gerçekleşti.

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