AKINCI, ARABACIOĞLU'NU KABUL ETTİ...
Cumhurbaşkanı Akıncı, Dr. Mustafa Arabacıoğlu’nu kabul ederek görüştü
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, uzun yıllar bakanlık ve milletvekilliği görevinde bulunmuş eski siyasetçilerden Dr. Mustafa Arabacıoğlu’nu kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanlığı’nda dün saat 10.00’da gerçekleşen kabulde, Dr. Mustafa Arabacıoğlu, Yüzleşme ismiyle kaleme aldığı kitabını Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sundu. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dr. Mustafa Arabacıoğlu’nu tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Etiketler : Mustafa Akıncı, Dr. Mustafa Arabacıoğlu
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