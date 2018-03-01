AKINCI İLE ERHÜRMAN BİR ARAYA GELDİ!
Akıncı ile Erhürman haftalık olağan toplantılarının ilki için bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman, haftalık olağan toplantılarının ilki için bir araya geldi.
Akıncı ile Erhürman’ın, Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan haftalık olağan toplantısı, saat 10.00’da başladı.
Etiketler : Mustafa Akıncı, Tufan Erhürman
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