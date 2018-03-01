AKINCI İLE ERHÜRMAN BİR ARAYA GELDİ!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman, haftalık olağan toplantılarının ilki için bir araya geldi.

Akıncı ile Erhürman’ın, Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan haftalık olağan toplantısı, saat 10.00’da başladı.