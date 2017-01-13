AKINCI, MOGHERİNİ İLE BİR ARAYA GELDİ
Cumhurbaşkanı Musatafa Akıncı, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile bir araya geldi.
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Cumhurbaşkanı Musatafa Akıncı, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile bir araya geldi.
BM'nin Cenevre'deki merkezinde gerçekleşen görüşmeye, iki tarafın heyetleri de katılıyor.
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Etiketler : Musatafa Akıncı
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