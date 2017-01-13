AKINCI, MOGHERİNİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Musatafa Akıncı, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile bir araya geldi.

BM'nin Cenevre'deki merkezinde gerçekleşen görüşmeye, iki tarafın heyetleri de katılıyor.