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AKINCI, MOGHERİNİ İLE BİR ARAYA GELDİ

AKINCI, MOGHERİNİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Musatafa Akıncı, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Musatafa Akıncı, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile bir araya geldi.

BM'nin Cenevre'deki merkezinde gerçekleşen görüşmeye, iki tarafın heyetleri de katılıyor.

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